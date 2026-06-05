Житель Коми получил 2 года колонии строгого режима за удар полицейского в грудь

У осужденного были прежние судимости, суд также лишил его прав на 2 года и 8 месяцев.

Верховный суд Коми рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело 36-летнего жителя Вуктыла. Ранее суд первой инстанции признал его виновным по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса. Это применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих обязанностей.

Суд установил, что около 4 часов утра 4 ноября 2025 года сотрудник полиции приехал в бар «Атмосфера». Ему сообщили о неадекватном поведении одного из посетителей. Страж порядка предложил мужчине сесть в служебную машину, чтобы доставить его в отдел. Но на улице вуктылец попытался убежать и нанес полицейскому удар рукой в грудь.

Учитывая, что у мужчины были прежние судимости, Вуктыльский городской суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года и 8 месяцев.

В апелляционной жалобе защитник настаивал, что действия подзащитного были случайными. Он утверждал, что мужчина - правша и якобы случайно задел потерпевшего левой рукой. Адвокат просил оправдать своего клиента. Однако суд второй инстанции согласился с позицией государственного обвинителя прокуратуры Коми. Приговор оставили без изменения, а жалобу защиты отклонили.

Приговор уже вступил в законную силу.

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