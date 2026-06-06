Для дружелюбной медведицы-сиротке из Коми нашли соседку

Кнопа чувствует себя хозяйкой и не очень рада соседке, рычит и делает выпады.

В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области решили объединить двух маленьких медведиц. Кнопу из Вологодской области подселили к медвежонку из Коми. Изначально к Кнопе никого не хотели подселять, но потом с учетом разных нюансов все же решили это сделать.

В центре объяснили, что шансы на успех есть, если медвежат мало, их характеры достаточно сносные, а силы примерно равны. Когда у Кнопы зажили все раны, сотрудники центра объединили двух медведиц и стали наблюдать. В случае серьезных драк они были готовы немедленно вмешаться.

Пока Кнопа не особо рада соседке. Она чувствует себя хозяйкой и не оказала гостье радушного приема. Кнопа выражает недовольство устрашающим рычанием. А медвежонок из Коми, наоборот, оказалась очень дружелюбной и спокойной. Ей очень хотелось познакомиться. Она забегала на территорию Кнопы, но та долго была непреклонна и продолжала рычать и делать выпады.

В Усть-Куломском районе местные жители несколько дней подряд замечали маленького медвежонка. Он один бродил по дорогам, забегал на дачи в поисках еды. Было очевидно, что он остался без медведицы. Неравнодушные люди обратились в управление охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды Коми. Медвежонка отловили. Специалисты быстро оформили все документы и передали малыша руководителю Центра спасения медвежат-сирот Сергею Пажетнову. В ночь на 22 мая нового подопечного доставили в Тверскую область. Дорогу он перенес хорошо. Позже определили пол – это девочка. В соцсетях ей уже вторую неделю выбирают имя.

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