В Сыктывкаре уже неделю ищут Анатолия Илясова, пропавшего 31 мая

Фото: «ЛизаАлерт»

В Сыктывкаре продолжаются поиски 76-летнего Анатолия Илясова. Пенсионер пропал 31 мая. Его рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы. Был одет в светло-зеленую футболку, черные штаны и черные тапки. Мужчина нуждается в медицинской помощи, у него возможна потеря памяти.

Инфорг с позывным «Север» Екатерина рассказала, что Анатолий Петрович ушел из дома в прошлое воскресенье между 17 и 19 часами. Вокруг места жительства есть лес и водоемы. В ту же ночь активные поиски не дали результата, не было никаких свидетельств. Пенсионера никто не видел, никаких достоверных артефактов не нашли.

С 1 июня поиск ведется автономными группами с утра до позднего вечера. Волонтеры «ЛизаАлерт» плотно взаимодействуют со службами. Они ищут владельцев камер наблюдения в районе пропажи, прочесывают леса, поля, тупики, пустыри, расклеивают ориентировки, проверяют каждое свидетельство. Привлекаются все возможные ресурсы.

Более 25 поисковых групп за это время прошли суммарно больше 300 километров дорог, дворов, полей, лесов и канав. 4 июня запускали беспилотники. Достоверной информации по-прежнему очень мало. Поисковики просят всех, кто что-либо знает о пропавшем, передать информацию по бесплатной горячей линии 8-800-700-54-52 или по номеру 02.

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