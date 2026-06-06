Рейс из Сочи в Сыктывкар задержали на 6 часов из-за угрозы беспилотной атаки

Самолет должен был вылететь в 10:30, но аэропорт Адлера временно не принимал и не выпускал борты. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Авиарейс из Сочи в Сыктывкар задержали на шесть часов. Причина – угроза беспилотной атаки. Аэропорт в Адлере временно не принимал и не выпускал самолеты. Сейчас ограничения сняты.

По данным онлайн-табло международного аэропорта Сочи, рейс в столицу Коми должен был вылететь в 10:30. Но из-за мер безопасности в связи с режимом беспилотной опасности прием и выпуск бортов временно запретили. В итоге пассажиры смогут вылететь в Сыктывкар только в 16:05.

Один из отдыхающих в Адлере житель Коми рассказал, что в 23:36 5 июня всем, кто находится в Краснодарском крае, пришли предупреждения об угрозе падения беспилотников. В 9 утра 6 июня объявили об отмене режима беспилотной опасности.

Ранее, 1 мая, аэропорт Сочи закрывали почти на 12 часов для обеспечения безопасности полетов. Тогда рейс в Сыктывкар задержали на 10 часов.

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