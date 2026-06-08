В Коми началась короткая рабочая неделя

Рабочую неделю в Коми урежут в честь праздника 12 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Коми сообщили, что рабочая неделя станет короче из-за празднования Дня России 12 июня. Сотрудники, которые трудятся пять дней в неделю, получат три выходных дня подряд – 12-го, 13-го и 14-го июня. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, выходных будет два – 12-е и 14-е июня.

Также в четверг, 11 июня, рабочий день сократят на один час. В гострудинспекции также пояснили, что при оформлении ежегодного оплачиваемого отпуска в число календарных дней отдыха включают только 12 июня. Это означает, что отпуск продлевается на один день.

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