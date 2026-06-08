Коми осталась на том же месте в рейтинге по доступности бензина

Республика Коми заняла 14-ю строчку в рейтинге доступности АИ-92. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Позиции Коми в рейтинге регионов по тому, насколько граждане могут позволить себе бензин, не изменились. Вот только за те же деньги заправиться теперь получится заметно меньше, пишет РИА «Новости».

Цены на топливо и их рост в разных частях страны до сих пор сильно различаются. В апреле 2026 года литр бензина марки АИ-92 стоил в российских регионах от 59,52 до 79,61 рубля – в среднем по России выходило 63,55 рубля. При этом разрыв в доходах населения тоже остается большим, так что нагрузка на кошелек обычных водителей зависит не столько от цены на заправке, сколько от того, как соотносятся стоимость бензина и уровень зарплаты в каждом конкретном месте. В последнее время заработки растут довольно быстро, и это повышает доступность топлива, но в разных регионах она все еще отличается в несколько раз.

Чтобы оценить эту доступность, эксперты посчитали, сколько литров горючего могут купить жители разных областей и республик на свою среднемесячную зарплату. Так получился рейтинг.

Лидерами стали Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Там на средний заработок можно приобрести больше двух тысяч литров бензина АИ-92 в месяц – при общероссийском показателе в 1405 литров.

В хвосте списка оказались регионы, где жители могут купить не больше 800 литров бензина этой марки в месяц. Самые низкие результаты показали Дагестан (681 литр), Чечня (670 литров) и Ингушетия (638 литров).

Что касается Коми, республика расположилась на 14-м месте. По подсчетам аналитиков, на среднюю зарплату в регионе можно купить 1368 литров АИ-92 в месяц. Средняя цена на топливо с начала года поднялась на 13,5% и достигла 62,05 рубля за литр. Год назад республика тоже была на 14-й строчке, однако тогда на средний заработок удавалось купить 1421 литр горючего.

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