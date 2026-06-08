Жительница Коми ударила сожителя ножом и украла деньги с чужой карты

Жительница села Выльгорт осуждена за тяжкое преступление и воровство с банковского счета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывдинском районе суд рассмотрел дело 34-летней женщины из села Выльгорт, которую признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия и за кражу денег с банковского счета.

Как выяснили судьи, в ночь на 9 января 2026 года подсудимая выпила и поругалась с сожителем. Причиной ссоры стали его упреки из-за того, что женщина слишком много пьет. В ходе конфликта она схватила кухонный нож и ударила им партнера в живот. Пострадавшего увезли в больницу с резаной раной, где врачи оценили этот вред как тяжкий для здоровья. Сама подсудимая потом объяснила свой поступок тем, что сожитель якобы ударил ее первым.

Кроме того, 28 января того же года женщина снова была пьяна. Одна знакомая попросила ее временно подержать у себя банковскую карту. Ранее эта знакомая украла карту у собственной матери. У подсудимой не было никакого права тратить чужие деньги, но она в течение часа расплачивалась картой в нескольких магазинах. Потом женщина передала карту приятелю и тот, не зная, откуда она взялась, оплатил ею счет в баре. Хозяйке карты причинили ущерб в 4 тысячи рублей.

Суд назначил жительнице Выльгорта наказание – 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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