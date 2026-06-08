Житель Сыктывкара получил срок за драку со смертельным исходом

Суд отправил в колонию особого режима сыктывкарца за смертельный удар. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре вынесли приговор 42-летнему местному жителю. Городской суд признал его виновным в том, что он нанес знакомому тяжелые травмы, от которых тот погиб.

Судьи выяснили, что 13 февраля 2026 года в гостях у общих знакомых мужчина выпил и поссорился с потерпевшим. Поводом стало поведение погибшего – тот избивал свою сожительницу. Тогда осужденный стащил обидчика с дивана на пол и принялся бить его. Всего он нанес не меньше пяти ударов ногами и четырех ударов кулаками – и все пришлись в голову. От этих действий потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и кровоизлиянием под оболочку мозга. Мужчина умер на месте.

Поскольку у подсудимого обнаружили опасный повторный рецидив преступлений, суд назначил ему наказание в виде 9 лет и 6 месяцев колонии особого режима. После освобождения его свободу дополнительно ограничат на 1 год и 6 месяцев.

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