В Коми рабочий день в первом квартале вырос до 7,2 часа

Продолжительность работы в строительстве Коми достигла 8,2 часа в день. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В первом квартале 2026 года жители Коми стали работать в среднем дольше – продолжительность рабочего дня поднялась с 7,1 до 7,2 часа. Об этом говорится в докладе Комистата о социально-экономическом положении республики за январь-апрель 2026 года.

Число безработных в регионе (по подсчетам МОТ) за этот же период уменьшилось на 4 тысячи человек и остановилось на отметке 10,8 тысячи. Вся рабочая сила среди граждан от 15 лет и старше оценивалась в 349,3 тысячи человек. Из них 338,6 тысячи (то есть 96,9%) были заняты в разных сферах экономики. Уровень занятости вырос с 56,8% до 57%.

По данным министерства труда и соцзащиты Коми, на конец апреля 2026 года официальный статус безработного получили 2,6 тысячи жителей. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,7%. В апреле этого года статус безработного оформили 0,9 тысячи человек, а с учета сняли тоже 0,9 тысячи – из них 0,3 тысячи нашли работу.

При этом работодатели заявили о меньшей потребности в сотрудниках – число вакансий снизилось до 7,5 тысячи. В первом квартале 2026 года прием новых работников в организациях (без учета малого бизнеса) составил 4,8% от списочной численности, а выбыло тоже 4,8%.

Самый высокий оборот кадров заметили в розничной торговле: туда приняли 13,5% работников, а уволилось 13,0%. Большая текучка также в строительстве (прием 7,4% – выбытие 10,6%) и в гостиничном бизнесе (прием 8,3% – выбытие 8,5%).

Доля увольнений по собственному желанию превышает 80% в сельском хозяйстве (84,6%), розничной торговле (83,5%) и гостиничном деле (92,9%). А вот в добыче нефти и газа 38,2% увольнений проходят по соглашению сторон, а в финансовом и страховом секторе 16,6% сотрудников ушли по сокращению.

Лидерами по длительности рабочего дня стали строительство (8,2 часа), пищевое производство (7,7 часа) и обработка древесины (7,6 часа). Меньше всего работают в финансовой и страховой деятельности (6,4 часа), в сфере информации и связи (6,9 часа), а также в гостиницах и общепите (6,9 часа).

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