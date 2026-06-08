В Воркуте ищут подрядчика для отлова бездомных кошек и собак

В Воркуте объявлен аукцион по отлову и стерилизации бродячих собак и кошек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Воркуты объявила поиски организации, которая займется отловом и содержанием бродячих собак и кошек. Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок. Речь идет об обращении с животными без владельцев на территории муниципального образования «Воркута» во втором полугодии 2026 года. Начальная цена контракта – 2,5 миллиона рублей.

Желающие поучаствовать в электронном аукционе могут подать документы до 15 июня. А 17 июня конкурсная комиссия выберет подрядчика и заключит с ним договор.

В технической документации сказано, что приступить к работам исполнитель обязан с 1 июля, а закончить – до 27 декабря 2026 года. В комплекс услуг входит 17 видов работ. Среди них – отлов, перевозка, ветеринарный осмотр, стерилизация и содержание безнадзорных кошек и котов, а также их возврат в прежнее место обитания. Если животное ведет себя агрессивно или заболело бешенством, контракт разрешает усыпление с последующей утилизацией трупа.

Один полный цикл работ с одним отловленным животным оценили в 60,18 тысячи рублей. Но итоговая сумма будет считаться по факту, то есть оплатят только те услуги, которые реально оказали.

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