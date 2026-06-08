В Москве задержали курьера обманувшего пенсионерку из Сыктывкара на 6 млн рублей

Полиция задержала курьера который убедил пенсионерку из Коми отдать все сбережения.

В полицию Сыктывкара пришла с заявлением местная жительница 1955 года рождения. Она сообщила о краже 6,4 миллиона рублей. По словам женщины, она лично передала наличные молодому человеку, которому поверила, что он работает в правоохранительных органах.

Пенсионерка рассказала, что за два дня до этого с ней связался неизвестный мужчина. Он сообщил, что ей нужно получить оплаченную посылку. Женщина продиктовала собеседнику код из СМС, а после этого ей начали звонить разные «сотрудники» ведомств. Они убеждали ее, что на банковских счетах заметили подозрительные операции. В итоге сыктывкарке объяснили, что нужно снять все наличные с вкладов и передать их представителю для некой проверки.

Пенсионерка пошла в банк и под видом покупки недвижимости сняла 5,4 миллиона рублей – это были деньги от проданной ранее квартиры – плюс добавила 1 миллион собственных накоплений. Через сутки она снова пришла в банк, чтобы уточнить, вернулись ли на ее счет деньги, якобы прошедшие ту самую проверку. И тогда выяснилось, что ее обманули аферисты.

Полицейские составили описание внешности мужчины и вычислили его личность.Им оказался 31-летний житель Хакасии, который раньше не попадал под суд. Мужчину из Москву, где он попался, привезли в столицу Коми. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, и суд отправил его под стражу.

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