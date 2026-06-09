В Ухте женщина подожгла детскую коляску в подъезде и погубила двоих человек

Девушка с ребенком выпрыгнули из окна, спасаясь от огня. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Коми назначил дату слушания по уголовному делу об убийстве двух человек в Ухте. Женщине предъявили обвинение по нескольким статьям: умышленное уничтожение имущества путем поджога, умышленное причинение легкого вреда здоровью и убийство из хулиганских побуждений общеопасным способом.

По версии следствия, в июле 2025 года пьяная женщина находилась во втором подъезде дома №21 на улице Кольцевой в ухтинском поселке Подгорный, где подожгла детскую коляску на первом этаже. Начался пожар, огонь распространился.

От отравления угарным газом погибли 46-летняя женщина и 30-летний мужчина. Еще одна жительница дома и ее годовалая дочь получили термические ожоги, которые врачи отнесли к легкому вреду здоровью. Известно, что спасло их только то, что мать выпрыгнула из огня в окно.

Также пожар повредил имущество управляющей компании и квартиры собственников. Материальный ущерб составил 2 миллиона 41 тысячу 40 рублей.

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