С 1 июля пенсионерам Коми без северной прописки придется подтверждать проживание

Надежным доказательством станет договор аренды жилья или справка из центра занятости. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональное отделение Социального фонда по Коми сообщило об изменении порядка подтверждения проживания на Севере. В республике больше 76 тысяч человек получают повышенную пенсию за северный стаж, но при этом не все из них имеют прописку в Коми. С 1 июля 2026 года от таких работников потребуют подтверждающие документы.

Жители Коми могут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, если у них есть необходимый северный стаж. Если стажа нет, но человек живет на Крайнем Севере или в приравненных местностях, к его пенсии применяют специальный районный коэффициент. Для таких получателей с 1 июля меняется порядок подтверждения фактического проживания.

Нововведения в первую очередь коснутся тех, у кого нет регистрации в северных районах, и кто подтверждает свое местонахождение только личным заявлением. В отделении Соцфонда заявляют, что процедура станет более комплексной и прозрачной.

Одного заявления по-прежнему хватит, если у фонда нет данных, которые косвенно указывают на то, что пенсионер живет за пределами региона. К таким сведениям относятся, например, информация о работе (кроме удаленной) или получение соцподдержки в других субъектах России.

Если такие обстоятельства найдут, территориальный орган Соцфонда направит пенсионеру уведомление через Госуслуги или по почте. В нем попросят предоставить документы, которые объективно подтверждают проживание по заявленному адресу.

Надежным доказательством послужит договор аренды или найма жилья. Также подойдут справка из центра занятости о постановке на учет или документ из учебного заведения об очном обучении. Выписку из ЕГРН о наличии недвижимости в собственности фонд запросит сам. Пенсионер может подать документы и по собственной инициативе, не дожидаясь запроса. Если запрашиваемые сведения не предоставить, размер пенсии пересмотрят – выплату установят без районного коэффициента.

Для тех, чье проживание подтверждается личным заявлением, сохраняется ежегодное подтверждение.

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