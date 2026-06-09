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НовостиОбщество9 июня 2026 7:32

С 1 июля пенсионерам Коми без северной прописки придется подтверждать проживание

Новые правила коснутся 76 тысяч жителей, которые получают повышенную пенсию
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Надежным доказательством станет договор аренды жилья или справка из центра занятости.

Надежным доказательством станет договор аренды жилья или справка из центра занятости.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональное отделение Социального фонда по Коми сообщило об изменении порядка подтверждения проживания на Севере. В республике больше 76 тысяч человек получают повышенную пенсию за северный стаж, но при этом не все из них имеют прописку в Коми. С 1 июля 2026 года от таких работников потребуют подтверждающие документы.

Жители Коми могут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, если у них есть необходимый северный стаж. Если стажа нет, но человек живет на Крайнем Севере или в приравненных местностях, к его пенсии применяют специальный районный коэффициент. Для таких получателей с 1 июля меняется порядок подтверждения фактического проживания.

Нововведения в первую очередь коснутся тех, у кого нет регистрации в северных районах, и кто подтверждает свое местонахождение только личным заявлением. В отделении Соцфонда заявляют, что процедура станет более комплексной и прозрачной.

Одного заявления по-прежнему хватит, если у фонда нет данных, которые косвенно указывают на то, что пенсионер живет за пределами региона. К таким сведениям относятся, например, информация о работе (кроме удаленной) или получение соцподдержки в других субъектах России.

Если такие обстоятельства найдут, территориальный орган Соцфонда направит пенсионеру уведомление через Госуслуги или по почте. В нем попросят предоставить документы, которые объективно подтверждают проживание по заявленному адресу.

Надежным доказательством послужит договор аренды или найма жилья. Также подойдут справка из центра занятости о постановке на учет или документ из учебного заведения об очном обучении. Выписку из ЕГРН о наличии недвижимости в собственности фонд запросит сам. Пенсионер может подать документы и по собственной инициативе, не дожидаясь запроса. Если запрашиваемые сведения не предоставить, размер пенсии пересмотрят – выплату установят без районного коэффициента.

Для тех, чье проживание подтверждается личным заявлением, сохраняется ежегодное подтверждение.

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