В Коми 20-летний зэк заплатит 3 тысячи рублей за грубость сотруднику колонии

Свою вину нарушитель признал и раскаялся. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мировой судья Кылтовского судебного участка Княжпогостского района вынес постановление по делу об административном правонарушении. На скамье подсудимых оказался 20-летний осужденный из исправительной колонии №42.

Прокурорская проверка показала, что в декабре 2025 года мужчина, которого водворили в штрафной изолятор, позволил себе высказать грубое бранное слово в адрес сотрудника колонии. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения. Когда в отношении нарушителя начали оформлять протокол, он признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд учел это и назначил наказание в виде штрафа в размере в 3 тысячи рублей.

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