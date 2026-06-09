Разрешение на вырубку деревьев в Сыктывкаре выдадут только после спецдоговора

Новая норма заработает с 1 июля 2026 года. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Сыктывкара сообщили о планируемых изменениях в правилах вырубки зеленых насаждений. Разрешение на рубку деревьев будут выдавать только после того, как заявитель предъявит договор на компенсационное озеленение. Проект решения касается изменений в правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений, а также в методику оценки выплат за вырубку или повреждение деревьев.

Документ планируют рассмотреть на заседании совета депутатов города 18 июня. Если народные избранники проголосуют за поправки, то для получения разрешения нужно будет предоставить копию договора со специализированной организацией на посадку новых деревьев. Кроме того, в течение 10 дней после подачи заявки потребуется перечислить в городской бюджет плату за древесину.

Срубленные деревья и кустарники придется возмещать с помощью посадки новых. В приложении к правилам термины «компенсационное озеленение» и «компенсационная выплата» заменят на «компенсационное возмещение зеленых насаждений (компенсационное озеленение)».

Если депутаты одобрят изменения, новая норма начнет действовать с 1 июля 2026 года.