В Воркуте ищут перевозчика для доставки тел одиноких умерших в морг

За полгода планируют перевезти 160 покойников, контракт начнет действовать с 1 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На портале госзакупок появилась заявка от Службы благоустройства муниципального округа «Воркута». Организация ищет подрядчика, который будет доставлять тела или останки умерших в патологоанатомическое бюро. Начальная стоимость контракта составляет 1,76 миллиона рублей. Услуги нужно оказывать во втором полугодии 2026 года.

Желающие поучаствовать в электронном аукционе могут подать документы до 15 июня. Победителя объявят 17 июня. Работы по контракту нужно начать с 1 июля и закончить до 31 декабря. Исполнитель обязан привозить тела или останки умерших в Централизованное патологоанатомическое отделение Воркутинской больницы скорой медицинской помощи, которое находится по адресу: Воркута, Сангородок, корпус 5.

Услуги оказывают для покойников, у которых нет супруга, близких родственников или законного представителя. Также перевозят других умерших для судебно-медицинской экспертизы, вскрытия или сохранения. Исключением являются те, кто скончался в больницах. Объем услуг определяют по заявкам от правоохранителей и медиков. В документации указано, что планируется перевезти 160 человек. Подрядчик должен принимать заявки круглосуточно, без выходных и праздников. Выезд бригады должен быть осуществлен в течение 15 минут после звонка, а транспорт должен быть специально оборудован и обработан.