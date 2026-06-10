С 15 по 26 июня в Сыктывкаре отключат горячую воду

«Комитеплоэнерго» начнет второй этап гидравлических испытаний на тепломагистрали №1 и котельной «Кутузова». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Компания «Комитеплоэнерго» сообщила о плановых отключениях горячей воды в Сыктывкаре. С 15 по 26 июня включительно энергетики проведут второй этап гидравлических испытаний. Под проверку на плотность и прочность попадут тепломагистраль №1 и сети от котельной «Кутузова». На это время подачу горячей воды остановят по десяткам адресов.

В списке отключаемых домов – улицы 28 Невельской дивизии, Бабушкина, Горького, Громова, Интернациональная, Карла Маркса, Католикова, Красных Партизан, Крупской, Кирова, Клары Цеткин, Коммунистическая, Куратова, Кутузова, Ленина, а также Нагорный проезд, Огородная, Октябрьский проспект, Оплеснина, Орджоникидзе, Папанина, Первомайская, Печорская, Свободы, Советская, Сорвачева, Тентюковская, Чкалова и Юхнина. Полный перечень номеров домов опубликован на сайте «Комитеплоэнерго» и в официальных источниках.

Ранее испытания уже прошли в микрорайонах Давпон, АТП и Верхний Чов. Проверка повышенным давлением – обязательный этап подготовки коммуникаций к зиме. Она позволяет найти и вовремя заменить самые изношенные участки. Цель работ – снизить риск аварий зимой и обеспечить надежное тепло в морозы.

Энергетики просят сыктывкарцев быть предельно осторожными возле надземных теплотрасс, тепловых камер и других объектов. Если заметили утечку горячей воды, провал грунта или открытый люк, нужно сообщить в Тепловую справочную службу по телефону (8212) 24-15-70. При нештатных ситуациях внутри домов и квартир надо обращаться в свою управляющую компанию. Полный график отключений опубликован на сайте компании. Возможны изменения в зависимости от результатов испытаний и сложности ремонта.