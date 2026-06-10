Коми опустилась на 32 место в рейтинге благосостояния семей

Регион показывает отрицательный тренд третий год подряд. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«РИА Новости» опубликовало ежегодное исследование благосостояния семей в российских регионах по итогам 2025 года. Республика Коми заняла 32-е место, выбыв из первой тридцатки. По сравнению с прошлым годом регион опустился на 14 позиций. Аналитики объясняют такое падение резким дисбалансом между ростом средних зарплат и увеличением прожиточного минимума.

Методика расчета учитывала чистый годовой доход двух работающих родителей после вычета налогов и базовых региональных расходов на всех членов семьи. Свободный денежный остаток у типичной семьи Коми с двумя детьми зафиксирован на отметке 42,7 тысячи рублей. Это заметно ниже среднероссийского значения, которое составило 51,5 тысячи рублей. Для семей с одним ребенком показатель в республике достиг 62,6 тысячи рублей.

Регион демонстрирует отрицательный тренд третий год подряд. В 2024 году Коми занимала 23-е место с остатком 35,9 тысячи рублей, а в 2023 году республика удерживала 18-ю строчку, когда у родителей после всех расходов оставалось 52,8 тысячи рублей.

Верхнюю часть списка традиционно заняли сырьевые регионы. Первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа – там свободный остаток превышает 141,4 тысячи рублей. На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ с результатом 102,6 тысячи рублей. Третью строчку заняла Магаданская область с показателем 94,9 тысячи рублей.

На противоположном полюсе находятся четыре субъекта с жестким дефицитом средств. Тяжелее всего приходится Ингушетии и Чечне, где нехватка денег составляет минус 13,4 и минус 13,2 тысячи рублей соответственно. Выживать населению помогают приусадебные хозяйства и неофициальные подработки.