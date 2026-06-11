Житель Эжвы напал на женщину с ножом у ее работы

Мужчина сначала пытался зарезать жертву, а через полгода принялся душить и избивать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Эжвинского района Сыктывкара передала в суд уголовное дело местного жителя, который дважды нападал на свою знакомую из-за ревности. Первый раз это произошло 3 сентября 2025 года, когда мужчина взял нож, пришел к месту работы женщины и, дождавшись, когда она выйдет на улицу, несколько раз ударил ее в шею прямо при случайных прохожих. Потерпевшая схватилась за лезвие и сумела его сломать, после чего нападавший повалил ее на землю и добавил еще два удара кулаком по голове. Решив, что убил ее, и испугавшись, что очевидцы уже вызвали полицию, он скрылся, однако медицинская экспертиза позже показала, что раны оказались легкими и жизненно важные органы не задеты.

Второй раз случился 17 марта 2026 года, когда мужчина пришел в квартиру потерпевшей, схватил ее за шею, начал душить и снова угрожать убийством. Женщине удалось вырваться, после чего он нанес ей не менее 27 ударов руками по голове, лицу, рукам, ногам и туловищу, но и на этот раз здоровью серьезного вреда не причинил. Уголовное дело уже направили в Эжвинский районный суд Сыктывкара.