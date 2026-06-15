В Сыктывкаре 18-летний парень подарил несовершеннолетней девушке кастет

Житель Сыктывкара, подаривший своей девушке кастет, заплатит судебный штраф. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сыктывкарский городской суд разобрал дело 18-летнего местного жителя. Парня признали виновным в незаконной продаже холодного оружия, сообщает прокуратура Коми.

Судьи установили, что 7 января 2026 года молодой человек подарил своей несовершеннолетней девушке кастет, который купил в интернете. Сам сыктывкарец потом объяснил, что понимал: кастет – это холодное оружие, и свободно продавать и покупать его в России нельзя. Свою вину парень признал полностью и очень сожалел о случившемся.

Кастет нашли у девушки, когда она пыталась пройти через рамку металлодетектора на входе в ледовый дворец «Северная Олимпия». Оружие сразу изъяли, а девушка рассказала полицейским, что получила его в подарок от своего парня.

Суд решил прекратить уголовное дело, но назначил молодому человеку меру наказания в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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