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НовостиПроисшествия15 июня 2026 11:00

В Сыктывкаре 18-летний парень подарил несовершеннолетней девушке кастет

Суд оштрафовал молодого человека на 20 тысяч рублей за холодное оружие
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Житель Сыктывкара, подаривший своей девушке кастет, заплатит судебный штраф.

Житель Сыктывкара, подаривший своей девушке кастет, заплатит судебный штраф.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сыктывкарский городской суд разобрал дело 18-летнего местного жителя. Парня признали виновным в незаконной продаже холодного оружия, сообщает прокуратура Коми.

Судьи установили, что 7 января 2026 года молодой человек подарил своей несовершеннолетней девушке кастет, который купил в интернете. Сам сыктывкарец потом объяснил, что понимал: кастет – это холодное оружие, и свободно продавать и покупать его в России нельзя. Свою вину парень признал полностью и очень сожалел о случившемся.

Кастет нашли у девушки, когда она пыталась пройти через рамку металлодетектора на входе в ледовый дворец «Северная Олимпия». Оружие сразу изъяли, а девушка рассказала полицейским, что получила его в подарок от своего парня.

Суд решил прекратить уголовное дело, но назначил молодому человеку меру наказания в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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