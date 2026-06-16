В Ухте через 28 лет нашли убийцу 58-летнего мужчины

Преступление 1998 года раскрыли благодаря современным методам ДНК-анализа. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель прокурора Ухты утвердил обвинительное заключение по делу 65-летнего мужчины, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности приведшее к смерти потерпевшего.

По материалам дела, 24 декабря 1998 года в одной из квартир на проспекте Ленина в Ухте поссорились двое мужчин. Гость, который уже не раз был судим, во время драки несколько раз ударил 58-летнего хозяина квартиры руками и ногами. Тот получил тяжелые травмы. Обвиняемый покинул квартиру, оставив потерпевшего умирать.

В 1998-1999 годах расследование приостановили, так как тогда не смогли найти того, кто совершил преступление. Методики и возможности экспертных учреждений того времени не позволяли проводить точные исследования.

Но в 2025 году все изменилось. Генетическая экспертиза смогла выделить образцы ДНК из окурков, которые нашли на месте преступления еще тогда. Эти образцы проверили по Федеральной базе данных геномной информации, и они совпали с ДНК обвиняемого. Мужчина признался в содеянном и подробно рассказал, как все произошло.

Уголовное дело передадут в Ухтинский городской суд для рассмотрения по существу.

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