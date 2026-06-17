Подросток из Ухты, победившая лейкоз, срочно нуждается в помощи

Ухтинка победила лейкоз, но теперь теряет слух и просит помощи до 25 июня. Фото: личный архив.

17-летняя Софья Канева из Ухты победила лейкоз, но после тяжелого лечения у нее стремительно ухудшается слух, и врачи Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева диагностировали потерю слуха 1-2 степени, предупредив, что без аппаратов болезнь будет прогрессировать.

Через неделю, 26 июняЮ Соне исполнится 18 лет, после снятия инвалидности она не может рассчитывать ни на реабилитацию, ни на социальные гарантии, поэтому ей срочно требуется помощь благотворителей – до 25 июня необходимо собрать 329 800 рублей на покупку слуховых аппаратов на оба уха.

Соня заболела в три года, пережила рецидив, высокодозную лучевую терапию и потерю близкого друга, но нашла в себе силы поступить в Колледж сервиса и связи в Сыктывкаре на графического дизайнера и мечтает стать преподавателем ИЗО. Мама девушки вспоминает, когда Соня впервые надела аппараты, она была потрясена, услышав шум автобуса, шелест листьев и пение птиц, и поняла, что можно разговаривать не повышая голоса, но без аппаратов она не сможет ни работать, ни ходить в театр или кино.

Семья обращается за помощью к неравнодушным людям в сборе средств на покупку слуховых аппаратов.

Помочь Соне можно несколькими способами:

"Сбербанк" онлайн (перевод БЕЗ КОМИССИИ), с пометкой для Сони Каневой Название организации: Коми региональный некоммерческий детский благотворительный фонд "Сила Добра" ИНН 1101502094, КПП 110101001, ОГРН 1101100000550 Реквизиты банковского счета в Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар: Р/с 40703810028000008645 К/с 30101810400000000640 БИК 048702640 - QR-код, с пометкой для Сони Каневой (перевод БЕЗ КОМИССИИ); - наличные средства (чек на руки) через кассу Фонда "Сила Добра" ул. Бабушкина д.11, по предварительному звонку 8 922 272 38 17.