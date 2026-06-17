Житель Эжвы ударил ножом в шею молодого зятя своей сожительницы

Эжвинец приревновал сожительницу к гостю и воткнул кухонный нож ему в шею. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Эжвинский районный суд Сыктывкара вынес приговор 50-летнему местному жителю, которого обвиняли в покушении на убийство.

Суд установил, что в начале января 2026 года сожительница мужчины с его согласия пригласила в гости своего зятя, и все трое выпили и уснули на одном диване. Проснувшись, ревнивец взял кухонный нож и ударил им молодого парня в шею. Женщина проснулась и дважды отобрала нож у сожителя и оттолкнула его, защищая зятя.

Сам эжвинец признал вину лишь частично и утверждал, что не хотел убивать, а лишь хотел напугать молодого человека. Однако суд назначил ему шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.