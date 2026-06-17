Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июня 2026 14:39

В Эжве двухлетний ребенок выпал из окна 4 этажа

Малышка попала в реанимацию
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Коми за полгода второй случай падения ребенка из окна.

В Коми за полгода второй случай падения ребенка из окна.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Эжвинском районе Сыктывкара 14 июня двухлетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Ребенка в экстренном порядке доставили в Республиканскую детскую больницу, и врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По данным Центра медицины катастроф Коми, это уже второй подобный инцидент с начала года. Спасатели и медики в очередной раз напоминают родителям о необходимости устанавливать на окна специальные блокираторы и ни в коем случае не оставлять малышей без присмотра вблизи открытых окон.