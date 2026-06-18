В Коми 40-летняя женщина погибла от удара шаровой молнии

Муж нашел жену без признаков жизни после удара шаровой молнии в Зеленце. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 15 июня вблизи села Зеленец во время сильной грозы погибла 40-летняя женщина. По словам местных жителей, причиной смерти стал удар шаровой молнии.

Известно, что женщина находилась в сарае на огороде и в тот момент разговаривала по телефону с мужем. Считается, что именно звонок мог привлечь электрический разряд. Супруг пострадавшей подъехал к месту почти сразу после случившегося и обнаружил жену без признаков жизни.

Спасатели и медики в очередной раз напоминают, что во время грозы пользоваться мобильным телефоном крайне опасно, так как для защиты от удара молнии необходимо выключать телефон и все электронные приборы.

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