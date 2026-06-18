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НовостиОбщество18 июня 2026 9:30

С начала года 6 200 медиков Коми получили от СФР специальные выплаты

Врачи и медсёстры первичного звена и скорой помощи получают от 4,5 до 50 тысяч рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Отделение СФР ежемесячно переводит деньги медикам до последнего дня месяца.

Отделение СФР ежемесячно переводит деньги медикам до последнего дня месяца.

Отделение Социального фонда России по Коми ежемесячно перечисляет специальные социальные выплаты 6 200 медицинским работникам региона. Деньги получают сотрудники первичного звена, центральных районных и участковых больниц, а также врачи и фельдшеры, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи.

При этом их учреждение должно входить в государственную или муниципальную систему здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программе ОМС. Основанием служат реестры, которые больницы и поликлиники направляют в СФР до десятого рабочего дня каждого месяца, а фонд переводит средства не позднее последнего дня месяца.

Размер выплаты варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и от того, сколько людей живет в населенном пункте, где он работает. С начала года общая сумма перечислений составила 536,7 миллиона рублей.

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