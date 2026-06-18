С начала года 6 200 медиков Коми получили от СФР специальные выплаты

Отделение СФР ежемесячно переводит деньги медикам до последнего дня месяца.

Отделение Социального фонда России по Коми ежемесячно перечисляет специальные социальные выплаты 6 200 медицинским работникам региона. Деньги получают сотрудники первичного звена, центральных районных и участковых больниц, а также врачи и фельдшеры, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи.

При этом их учреждение должно входить в государственную или муниципальную систему здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программе ОМС. Основанием служат реестры, которые больницы и поликлиники направляют в СФР до десятого рабочего дня каждого месяца, а фонд переводит средства не позднее последнего дня месяца.

Размер выплаты варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и от того, сколько людей живет в населенном пункте, где он работает. С начала года общая сумма перечислений составила 536,7 миллиона рублей.

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