За неделю в Коми выросли цены на печенье, курицу и соль, а мука и макароны подешевели. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 9 по 15 июня в Коми зафиксировали изменения цен на многие товары и услуги. Из продуктов подорожали печенье (+2,5%), мясо кур (+1,6%), поваренная соль (+1,5%), творог (+1,4%) и черный чай (+1,3%). При этом снизились цены на пшеничную муку (-3,2%), макароны (-2,1%), сливочное масло и кефир (оба -2,0%), маргарин (-1,8%), пастеризованное молоко (-1,6%), вареные колбасы (-1,4%) и куриные яйца (-1,2%).

Среди овощей и фруктов огурцы прибавили в цене +3,8%, морковь – +1,6%, а вот белокочанная капуста стала дешевле на -3,6%, репчатый лук – на -3,2%, помидоры – на -2,3%.

Из медикаментов метамизол натрия подорожал на +1,1%, а ренгалин подешевел на -2,5%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости туалетная бумага выросла в цене на +1,9%, а туалетное мыло и стиральные порошки упали на -2,3% и -1,8% соответственно. Телевизоры потеряли -1,7%, смартфоны – -1,2%, напольные пылесосы – -1,1%.

Дизельное топливо и бензин подорожали на +0,2% и +0,1% соответственно. В сфере услуг средняя стоимость путевок в санатории выросла на +11,1%, а восстановление зуба пломбой – на +1,0%.

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