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НовостиПроисшествия18 июня 2026 11:30

Житель Коми истязал и избивал свою маленькую дочь

В Ижемском районе 65-летний мужчина жестоко обращался с малолетней дочерью
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Следователи возбудили дело на отца из Ижемского района за истязание ребенка и неисполнение обязанностей.

Следователи возбудили дело на отца из Ижемского района за истязание ребенка и неисполнение обязанностей.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ижемский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Коми возбудил уголовное дело против 65-летнего жителя района. Мужчину подозревают в систематическом жестоком обращении с малолетней дочерью и в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

По данным следствия, с октября 2024 года по апрель 2026 года под видом воспитания он причинял ребенку физические и психические страдания: регулярно избивал девочку и совершал другие насильственные действия. Информация о случившемся попала в правоохранительные органы после очередного издевательства.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, собираются доказательства для передачи дела в суд.

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