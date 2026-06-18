В Коми три школьницы получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Минобрнауки Коми назвало имена выпускниц с высшим баллом за русский язык.

Министерство образования и науки Республики Коми опубликовало имена выпускниц, которые набрали максимальные 100 баллов на Едином государственном экзамене по русскому языку. Высший результат показали Юлия Галингер из Технологического лицея Сыктывкара, Виктория Скопинова из Лицея №1 Ухты и Анастасия Попова из школы №1 Вуктыла.

В ведомстве отметили, что такой выдающийся результат – это не только доказательство отличной подготовки и глубокого понимания предмета, но и долгий и упорный труд – изучение правил, написание диктантов и изложений, а также колоссальная поддержка со стороны родителей и близких. Немалую роль сыграли и наставники, которые помогли девушкам раскрыть их способности и уверенно пройти путь к этой непростой цели. В Минобрнауки поздравили Юлию, Викторию и Анастасию с блестящим достижением, выразили отдельную благодарность их педагогам и пожелали выпускницам не останавливаться на достигнутом, ставить перед собой новые задачи и добиваться успехов в учебе и в жизни.

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