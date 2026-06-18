Глава Коми высказался о запрете электросамокатов

В Сыктывкаре и Ухте хотят ограничить скорость арендных самокатов до 15-20 км/ч. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ростислав Гольдштейн на заседании комиссии по безопасности дорожного движения заявил, что прокат электросамокатов становится всё популярнее, и для безопасности всех участников движения нужна эффективная система контроля, а не просто запреты, ведь у людей есть законное право передвигаться, поэтому лучше изучить опыт других регионов и адаптировать его к условиям Коми.

По статистике, в 2025 году в республике произошло 16 ДТП с участием СИМ, где пострадали 18 человек, а за пять месяцев этого года – уже 4 аварии с пятьмя травмированными, причем основные очаги аварийности – Сыктывкар и Ухта. Министр транспорта Николай Соколов доложил, что кикшеринг работает только в этих двух городах, и в Сыктывкаре предпринимателям уже рекомендовали ограничить скорость, ввести зоны с пониженной скоростью и запретить отключение аренды вне парковок, при этом мэр Максим Мартышин сообщил, что 70 процентов рынка занимают арендные самокаты «Яндекс Go» (их можно программировать), а 30 процентов – частные устройства, владельцы которых чаще нарушают правила из-за отсутствия ограничителей скорости, однако в праздничные дни с 12 по 14 июня благодаря введенным мерам удалось избежать аварий.

Врио начальника Госавтоинспекции Константин Тувалев рассказал, что в мировой практике есть возрастные ограничения, «медленные зоны» и запрет на ночные поездки, но у инспекторов нет доступа к ПО операторов для проверки соблюдения этих норм, поэтому Гольдштейн предложил обязать кикшеринговые компании предоставлять такой доступ, а муниципалитетам – не выдавать разрешения без согласования зон ограничений. Министр внутренних дел Андрей Сицский поддержал инициативу и предложил проводить трехсторонние встречи с участием ГАИ, операторов и муниципалитетов, а положительный пример уже есть в Ухте, где местные предприниматели сами ограничили скорость до 15 км/ч возле школ и ТЦ и проводят профилактические рейды, и в итоге Гольдштейн резюмировал, что сначала нужно наладить контроль за арендным парком, а затем уже вырабатывать механизмы для владельцев частных самокатов.