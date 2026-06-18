В сыктывкарском аэропорту приземлились борты из Улан-Удэ, Якутска и Красноярска

В Москве из-за атак БПЛА задержали сотни рейсов, в Коми тоже есть сдвиги. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Сыктывкара утром 18 июня совершили посадку три рейса из городов Сибири и Дальнего Востока. В 10:50 приземлился борт из Улан-Удэ, в 11:08 – из Якутска, а в 11:16 – из Красноярска. Все эти самолеты следуют дальше в Москву.

При этом на прибытие задерживаются еще два рейса – из столицы и из Сочи. Также сдвинулось время отправления нескольких бортов из Сыктывкара: самолет в Сочи должен вылететь в 17:25, в Москву – в 15:25, а в Санкт-Петербург – в 13:30.

Напомним, сегодня в аэропортах Москвы из-за атак беспилотников задержали сотни рейсов, и в столице вводили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов.