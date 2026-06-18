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НовостиОбщество18 июня 2026 14:00

В Сыктывдинском районе заподозрили африканскую чуму

Труп дикого кабана в деревне Койтыбож вызвал подозрение на АЧС
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Владельцев свиней в Коми предупредили об опасности вируса из-за находки кабана.

Владельцев свиней в Коми предупредили об опасности вируса из-за находки кабана.

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Управления ветеринарии Республики Коми 16 июня получили сообщение о том, что на территории сельского поселения «Зеленец» в деревне Койтыбож Сыктывдинского района обнаружен труп дикого кабана. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

В связи с этой находкой ветеринарная служба предупредила население и владельцев сельскохозяйственных угодий о возможном заболевании африканской чумой свиней (АЧС) на данной территории. Чтобы не допустить заноса и распространения опасного вируса в хозяйства, ветеринары напоминают о строгом соблюдении правил биологической защиты.