В Ижемском районе участились случаи появления медведей

Диких зверей замечают на сенокосных полях, в лесах и вдоль дорог в Ижемском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Ижемского района предупредила жителей и гостей муниципалитета о том, что в последнее время медведи стали появляться все чаще. Хищников замечают на полях во время сенокоса, в лесных массивах и даже вдоль автодорог.

Власти просят людей быть бдительными, не гулять в одиночку и не отпускать детей и подростков одних, а если дикое животное обнаружено в пределах населенного пункта, немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112.

Специалисты напоминают, что при встрече с медведем главное - это не бежать, потому что убежать от косолапого невозможно, так как на короткой дистанции он развивает скорость до 60 километров в час. Также нельзя поворачиваться к зверю спиной, нужно медленно и осторожно отступать, держа его в поле зрения, и при этом разговаривать с ним низким и спокойным голосом, чтобы он понял, что перед ним человек, а не добыча.

Кроме того, можно повысить голос (но не кричать) и плавно махать руками над головой, а чтобы отвлечь внимание хищника, стоит бросить перед собой какой-нибудь предмет - сумку или куртку, пока зверь будет его обнюхивать, это выиграет время для отступления.