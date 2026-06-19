На разработку проекта капремонта аэропорта Сыктывкара выделили 71,2 млн рублей

Капремонт аэродрома в Сыктывкаре планируют провести в 2027-2029 годах. Фото: Екатерина САВЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Министерство транспорта Коми объявило аукцион на разработку проектной документации для капитального ремонта части объектов инфраструктуры аэродрома в сыктывкарском аэропорту. Начальная цена контракта составляет 71,2 миллиона рублей, и средства на эти цели выделят из федерального и республиканского бюджетов, а торги состоятся 29 июня.

Согласно проекту госконтракта, подрядчику предстоит подготовить документацию и получить положительное заключение Главгосэкспертизы до 1 июня 2027 года, после чего планируется приступить непосредственно к капремонту взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона, мест стоянок самолетов и системы светосигнального оборудования – эти работы ориентировочно проведут в 2027-2029 годах в рамках федеральной программы субсидирования регионов.

Подрядчику необходимо выполнить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, обследовать сооружения, составить план инженерных коммуникаций, проанализировать текущую интенсивность движения воздушных судов, определить объем ремонта и разработать проектную и рабочую документацию, предусмотрев при необходимости выделение автономных этапов ремонта, а также подготовить сметные расчеты стоимости капремонта.