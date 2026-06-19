Новый корпус инфекционной больницы в Сыктывкаре готов на 95%

На площадке задействована техника и 93 рабочих подрядной организации.

Министерство строительства и ЖКХ Коми сообщило, что по состоянию на 18 июня строительная готовность нового корпуса республиканской инфекционной больницы достигла 95 процентов – полностью выполнены работы по устройству конструкций зданий и благоустройству территории, сейчас идет монтаж внутренних инженерных сетей, дверей, перил внутренних балконов и подвесных потолков, а также ведутся отделочные работы и облицовка лестниц плиткой, на площадке задействованы 93 рабочих подрядной организации.

Больница рассчитана на 100 койко-мест и будет включать отделение старого корпуса, кабинет компьютерной томографии, эндоскопический кабинет, специализированную поликлинику для ВИЧ-пациентов, новую ПЦР-лабораторию и экспресс-анализы для быстрого определения предварительного диагноза. Каждый этаж разделят на две зоны – палаты и административно-бытовые помещения, для каждого пациента организуют изолированный стерильный бокс без доступа в общую зону, с отдельными системами вентиляции, обеззараживания, своим туалетом и душем, а еду и лекарства будут передавать через специальный шлюз.

Строительство началось в сентябре 2020 года с планом сдачи в марте 2022-го, но уже через месяц работы приостановили из-за замечаний к котловану, затем подрядчик ушел из-за подорожания материалов, в апреле 2022 года объект законсервировали, нашли нового подрядчика, изменили проект (усилили фундамент, перенесли лифты, увеличили этажность до шести, но число коек оставили прежним), а общая стоимость строительства составила 5,2 миллиарда рублей. Больницу планировали сдать осенью 2025 года, однако средства на закупку оборудования в федеральном бюджете заложены только на 2027-2028 годы, что вызвало опасения о повторной консервации, но в марте 2026 года на совещании в Минздраве поставили задачу достроить объект в этом году.