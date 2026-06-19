Врачи спасли двухлетнюю девочку, выпавшую с 4 этажа в Эжве

Состояние ребенка улучшается.

Руководитель Центра медицины катастроф Коми Михаил Сурин сообщил, что в состоянии двухлетней девочки, которая 14 июня выпала из окна четвертого этажа в Эжве, наблюдается положительная динамика, и врачи надеются на благоприятный исход.

По его словам, вызов поступил утром, и бригада скорой помощи под руководством врача Гузелии Ермаковой добралась до места за 4 минуты, обнаружив ребенка на земле без сознания. Медики сразу наложили воротник Шанца, зафиксировали пациентку на спинальном щите, провели санацию рта, а поскольку внутривенный доступ поставить не удалось из-за низкого давления и спавшихся вен, использовали внутрикостный доступ для введения обезболивающих, противосудорожных препаратов и начала инфузии.

Через 5 минут на помощь прибыла реанимационная бригада под руководством анестезиолога-реаниматолога Петра Бондарука, которая стабилизировала состояние, седатировала пациентку, провела интубацию трахеи и перевела ребенка на управляемую искусственную вентиляцию легких, после чего доставила девочку в Детскую республиканскую больницу без ухудшения состояния, где ее передали реаниматологам, сообщает «Комиинформ».