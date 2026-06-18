В Коми из-за ремонта на НПЗ на заправках ввели лимиты на топливо

На АЗС «ЛУКОЙЛ» можно заправлять бак без ограничений, но нельзя в канистры. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Водители Коми столкнулись с временными ограничениями на покупку топлива. Так, на некоторых заправках бензин продают не более 20 литров на один транспорт, требуют предоплату и запрещают заливать топливо в канистры. Эта ситуация затронула больше 50 регионов России, и республика оказалась в их числе.

В министерстве экономического развития и промышленности Коми пояснили, что данная мера носит общесистемный характер и связана с плановыми ремонтами на нескольких нефтеперерабатывающих заводах, из-за чего временно сократился объем поставок, однако в целом снабжение топливом остается стабильным, а ограничения вводят для того, чтобы рационально распределить ресурсы на территории региона.

По состоянию на 18 июня на заправках «ЛУКОЙЛ» можно заполнить бак без лимитов, но действует запрет на продажу в канистры и изменена схема оплаты. На предприятии «2000» с этой же даты ввели новый порядок: теперь выдают не больше 20 литров в руки и также запрещают тару. В сети «Движение Коми» бак заправляют без ограничений, но брать топливо в канистры можно не более 20 литров. В министерстве подчеркнули, что все эти ограничения носят временный характер и будут сняты, как только ситуация нормализуется.