В Сыктывкаре уже пятые сутки ищут 18-летнюю Софию Лапшину, унесенную течением

Тело утонувшей 14 июня девушки до сих пор не найдено.

В Сыктывкаре пятый день продолжаются поиски 18-летней девушки, которую 14 июня унесло течение реки Сысолы во время купания в несанкционированном месте. К поисковым работам присоединились и волонтеры. Вечером 18 июня поисковый отряд «ЛизаАлерт» распространил в соцсетях приметы пропавшей Софии Лапшиной 2007 года рождения.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, русые длинные волосы, зеленые глаза. На ней были черные футболка и джинсы. Очевидец трагедии, рыбак, пытался спасти девушку, но ему это не удалось.

Начальник сыктывкарского аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми» Андрей Шипко рассказал, что тело до сих пор не найдено. Ежедневно на поиски выходят два-три специалиста, которые обследуют акваторию рек Сысола и Вычегда, осматривают дно с помощью «кошек», а также берега и заросли кустов. Однако точное место утопления установить невозможно, поэтому водолазные работы не проводятся. Единственного свидетеля происшествия, рыбака, найти пока не удалось.

«ЛизаАлерт» просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Софии, сообщать информацию по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по России) или по номеру 02. Волонтеры также распространили листовки с приметами девушки в надежде на помощь местных жителей.