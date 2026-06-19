Родители Коми готовы потратить 48 тысяч рублей на летние каникулы ребенка

В среднем семья из Коми тратит на летний отдых двоих детей около 48 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, как родители Коми планируют летний отдых для детей и сколько на это готовы потратить. Самый популярный вариант – 32 процента родителей выбирают совместный отпуск с ребенком по России. Еще 30 процентов планируют отправить детей к бабушкам, дедушкам и другим родственникам, а 29 процентов рассматривают загородные, спортивные или тематические лагеря. При этом 27 процентов опрошенных рассчитывают, что ребенок останется дома.

В среднем на организацию летних каникул ребенка родители закладывают от 30 до 60 тысяч рублей – так ответили 31 процент участников опроса. Чуть больше 23 процентов готовы потратить от 10 до 30 тысяч, а 19 процентов – от 60 до 100 тысяч рублей. Средняя сумма, которую родители в Коми выделяют на эти цели, составила 48 тысяч 306 рублей.

Решения о том, как проведут лето дети, чаще всего принимают совместно с супругом или партнером – так поступают 40 процентов респондентов. Еще 32 процента обсуждают планы с ребенком и учитывают его мнение, а 22 процента принимают решение самостоятельно. Лишь 5 процентов опрошенных отмечают, что ребенок в основном сам выбирает, как провести каникулы.