Бывшего вице-премьера Коми Антона Виноградова этапируют из Москвы в Сыктывкар

Антона Виноградова будут судить в Сыктывкаре за взятку и конфликт интересов.

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего вице-премьера Коми Антона Виноградова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве, и теперь его уголовное дело направлено на рассмотрение в Сыктывкарский городской суд, а сам экс-чиновник, который сейчас содержится в московском СИЗО, будет этапирован в столицу Коми для участия в заседаниях.

Дело возбудили в апреле 2025 года, затем добавили обвинение в мошенничестве, а вместе с Виноградовым по делу проходит Александр Истомин, руководитель компании, которую подозревают в даче взятки, – все это связано со строительством двух дата-центров в Микуни и Синдоре.

Напомним, Виноградов был назначен вице-премьером в мае 2023 года и курировал инвестиционную политику, однако в январе 2025 года он ушел в отставку, а прокуратура установила, что он лоббировал интересы аффилированной фирмы и получал там зарплату, скрыв этот доход и не сообщив о конфликте интересов.

Суд уже изменил формулировку увольнения на «в связи с утратой доверия» и взыскал с него 1,2 миллиона рублей, а теперь уголовное дело о взятке и мошенничестве будет рассматривать Сыктывкарский городской суд.