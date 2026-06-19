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НовостиОбщество19 июня 2026 10:17

Прокуратура Коми добилась восстановления отменённого автобусного рейса

Житель Чернутьево пожаловался на отмену пятничного автобуса из Усогорска
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Удорском районе автобусный рейс возобновили после того, как прокуратура нашла нарушения при его отмене.

В Удорском районе автобусный рейс возобновили после того, как прокуратура нашла нарушения при его отмене.

Прокуратура Удорского района провела проверку по жалобе жителя села Чернутьево, который сообщил об отмене еженедельного пятничного автобусного рейса по маршруту от поселка Усогорска до Чернутьево.

Выяснилось, что решение об отмене приняли с нарушением закона и без соблюдения установленного порядка, из-за чего местные жители лишились регулярного транспортного сообщения.

После вмешательства надзорного ведомства автобусный рейс восстановили, и теперь права граждан на транспортную доступность полностью соблюдены.