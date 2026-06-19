Прокуратура Коми добилась восстановления отменённого автобусного рейса

В Удорском районе автобусный рейс возобновили после того, как прокуратура нашла нарушения при его отмене.

Прокуратура Удорского района провела проверку по жалобе жителя села Чернутьево, который сообщил об отмене еженедельного пятничного автобусного рейса по маршруту от поселка Усогорска до Чернутьево.

Выяснилось, что решение об отмене приняли с нарушением закона и без соблюдения установленного порядка, из-за чего местные жители лишились регулярного транспортного сообщения.

После вмешательства надзорного ведомства автобусный рейс восстановили, и теперь права граждан на транспортную доступность полностью соблюдены.