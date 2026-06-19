Лесные пожары в Коми в июне побили 12-летний рекорд

Июнь 2026 года стал самым горимым в Коми за последние 12 лет. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Июнь 2026 года стал самым масштабным по лесным пожарам в Коми за последние 12 лет, при этом месяц ещё не закончился. По данным информационной системы «Лесные пожары», самое крупное возгорание произошло около деревни Чаркабож в Ижемском районе, которое обнаружили 16 июня, начали тушить на следующий день, а локализовать удалось только 19 июня. Огонь успел пройти по 240 гектарам леса, и специалисты до сих пор работают над полной ликвидацией. В том же районе действуют ещё два пожара: у деревни Черноборская огонь распространился на 6,3 гектара, а в Мощъюгском участковом лесничестве – на 3,5 гектара, оба удалось локализовать.

Всего за июнь в республике зафиксировали 34 лесных пожара, которые повредили территорию общей площадью 641,01 гектара. По числу возгораний этот месяц уже обогнал аналогичные периоды начиная с 2022 года, а по площади повреждённых лесов превзошёл показатели любого июня с 2014 года. С начала 2026 года в Коми случилось 54 лесных пожара общей площадью 1530,67 гектара, и по масштабу этот год уже значительно опережает предыдущие: в 2025-м сгорело 336,6 гектара, в 2024-м – 303,7, а в 2023-м – 1351,39 гектара.