Министр природы Коми Роман Полшведкин проверил тлеющий полигон ТБО в Ухте

Жители Ухты жалуются на запах гари, но Роспотребнадзор не нашёл превышений ПДК по восьми показателям. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр природных ресурсов и экологии Коми Роман Полшведкин вместе с представителями прокуратуры и Роспотребнадзора посетил тлеющий полигон твёрдых бытовых отходов в Ухте, чтобы проверить ход работ по ликвидации последствий возгорания и оценить объём оставшихся задач.

Глава Ухты Марина Метелева сообщила в соцсетях, что сейчас продолжаются проливка территории и отсыпка грунтом, чтобы не допустить новых очагов тления, а мониторинг проб воздуха проводится ежедневно, и, по её словам, предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены.

Ранее Роспотребнадзор уже проводил отбор проб воздуха с 8 июня на границе селитебной зоны Ухты, и по результатам исследований, выполненных в санитарно-гигиенической лаборатории, превышений по диоксиду азота, оксиду азота, диоксиду серы, сероводороду, формальдегиду, фенолу, оксиду углерода и взвешенным веществам не зафиксировали. Несмотря на это, местные жители продолжают жаловаться на сильный запах гари и удушающую вонь, исходящую от полигона.