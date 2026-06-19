Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2026 12:00

Министр природы Коми Роман Полшведкин проверил тлеющий полигон ТБО в Ухте

На полигоне в Ухте продолжаются проливка и отсыпка грунтом
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жители Ухты жалуются на запах гари, но Роспотребнадзор не нашёл превышений ПДК по восьми показателям.

Жители Ухты жалуются на запах гари, но Роспотребнадзор не нашёл превышений ПДК по восьми показателям.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр природных ресурсов и экологии Коми Роман Полшведкин вместе с представителями прокуратуры и Роспотребнадзора посетил тлеющий полигон твёрдых бытовых отходов в Ухте, чтобы проверить ход работ по ликвидации последствий возгорания и оценить объём оставшихся задач.

Глава Ухты Марина Метелева сообщила в соцсетях, что сейчас продолжаются проливка территории и отсыпка грунтом, чтобы не допустить новых очагов тления, а мониторинг проб воздуха проводится ежедневно, и, по её словам, предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены.

Ранее Роспотребнадзор уже проводил отбор проб воздуха с 8 июня на границе селитебной зоны Ухты, и по результатам исследований, выполненных в санитарно-гигиенической лаборатории, превышений по диоксиду азота, оксиду азота, диоксиду серы, сероводороду, формальдегиду, фенолу, оксиду углерода и взвешенным веществам не зафиксировали. Несмотря на это, местные жители продолжают жаловаться на сильный запах гари и удушающую вонь, исходящую от полигона.