Жительнице Коми отказали в пособии на ребенка из-за развода с отцом

В Усть-Куломе суд обязал СФР назначить пособие матери, несмотря на отсутствие соглашения с бывшим мужем.

Усть-Куломский районный суд рассмотрел иск местной жительницы, которая оспорила решение отделения Социального фонда России по Коми об отказе в назначении пособия на новорожденного сына. Женщина родила ребенка в 2026 году, в свидетельстве о рождении были указаны оба родителя, но брак между ними к тому моменту был расторгнут. Весной она обратилась в СФР за положенной выплатой, однако получила отказ, так как фонд потребовал документально подтвердить, что ребенок фактически проживает с матерью, но ни решения суда об определении места жительства, ни нотариального соглашения с отцом женщина не представила.

Суд изучил все обстоятельства: по справке сельской администрации мать и ребенок зарегистрированы в одном жилом помещении, а в местной поликлинике подтвердили, что именно мать регулярно приводит малыша к педиатру. При этом отец ребенка не оспаривал проживание сына с матерью, не было и судебных споров о месте жительства. Суд пришел к выводу, что родители устно договорились о том, что ребенок остается с матерью, а регистрация ребенка по ее адресу служит достаточным подтверждением этого соглашения. В итоге суд признал отказ СФР незаконным и обязал фонд назначить женщине все положенные меры социальной поддержки в связи с рождением ребенка.

Решение пока не вступило в законную силу.