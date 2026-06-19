В Коми женщина убила ножом 46-летнего друга

В Усинске женщина зарезала знакомого ножом в спину во время конфликта. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следственные органы Следственного комитета России по Коми завершили расследование уголовного дела против 45-летней жительницы Усинска, которую обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

По данным следствия, в марте текущего года в квартире на улице Молодежной во время пьяного застолья между женщиной и ее 46-летним знакомым вспыхнул конфликт, в ходе которого обвиняемая нанесла мужчине не менее одного удара ножом в спину. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Следователи собрали достаточно доказательств, и уголовное дело уже передано для утверждения обвинительного заключения, после чего его направят в суд для рассмотрения по существу.