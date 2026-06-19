В Сыктывкаре, Печоре и Ухте на выходных откроются фермерские ярмарки

Ярмарки выходного дня пройдут в Сыктывкаре, Объячево, Корткеросе, Усть-Куломе, Печоре и Ухте. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В столице Коми и других муниципалитетах республики в ближайшие выходные пройдут фермерские ярмарки, где можно будет приобрести свежие продукты местного производства.

В Сыктывкаре торговля развернется в субботу и воскресенье, свои товары представят фермеры из города, а также из Сыктывдинского, Корткеросского, Усть-Куломского, Койгородского и других районов – в рядах будет представлен широкий ассортимент: мясо, колбасы, полуфабрикаты, молоко, сыр, рыба, мед и многое другое.

В селе Объячево ярмарка уже открылась сегодня – там продают мясную, хлебобулочную и кондитерскую продукцию, а также рассаду, картофель, саженцы и мед.

В Корткеросе за фермерскими товарами можно приезжать по пятницам на улицу Советскую, 170а, а в Усть-Куломе торговля проходит каждую пятницу с большим выбором мясной и молочной продукции.

В субботу ярмарка откроется в Печоре на площадке у торгового комплекса «Нефтяник». В Ухте в летний период формат торговых рядов изменили с двухдневного на однодневный – теперь их работают по субботам на проспекте Космонавтов, строение 15а.