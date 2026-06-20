В Коми число пострадавших от клещей превысило 2500 человек

Активность клещей в Коми остается выше средних показателей. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона в Коми за медицинской помощью после укусов клещей обратились уже 2505 человек, среди которых 420 детей. По данным регионального Роспотребнадзора, этот показатель на 11 процентов превышает средний уровень последних пяти лет.

Только за период с 8 по 14 июня в больницы и поликлиники республики пришли 329 человек, в том числе 55 несовершеннолетних. Больше всего обращений зарегистрировали в Сыктывкаре, где пострадали 962 человека. В числе территорий с высокой активностью клещей также оказались Прилузский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, Усть-Куломский и Сысольский районы.

Среди всех обратившихся 749 человек были привиты от клещевого энцефалита. Для профилактики опасных последствий врачи ввели противоклещевой иммуноглобулин 185 детям и 168 взрослым. Еще 688 жителей получили препарат йодантипирин.

Чаще всего жители республики сталкивались с клещами рядом со своими домами. На такие случаи пришлось 37,2 процента обращений. Еще 34,2 процента пострадавших подцепили паразитов во время отдыха на природе, охоты или рыбалки. На дачных участках произошло 25,9 процента укусов.

Лабораторные исследования показали, что клещи продолжают представлять серьезную опасность. В образцах, снятых с людей, возбудителей боррелиоза обнаружили почти в половине случаев - в 48,4 процента. Вирус клещевого энцефалита нашли у восьми процентов исследованных особей.

Специалисты напоминают, что самым надежным способом защиты остается вакцинация. Кроме того, при посещении лесов и парков рекомендуется надевать закрытую светлую одежду и регулярно осматривать себя после прогулок.