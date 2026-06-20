В деле экс-вице-премьера Коми появились новые обвиняемые

Дело Виноградова дошло до суда. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкарский городской суд поступило уголовное дело бывшего заместителя председателя правительства Коми Антона Виноградова. Помимо самого экс-чиновника, на скамье подсудимых окажутся еще два человека.

Следствие считает, что Александр Истомин и Алла Гончаренко причастны к даче взятки в особо крупном размере. Их имена связывают с компаниями, которые участвовали в проектах по строительству дата-центров на территории республики.

Самого Виноградова обвиняют сразу по нескольким статьям, включая получение особо крупной взятки и мошенничество. Его задержали весной 2025 года в Москве. После этого суд неоднократно продлевал меру пресечения.

По версии следствия, уголовное дело связано с реализацией инвестиционного проекта по строительству дата-центров в Микуни и Синдоре. Соответствующее соглашение было подписано осенью 2024 года.

Ранее прокуратура также установила, что чиновник получал деньги от коммерческой структуры, интересы которой курировал в должности заместителя председателя правительства. В результате суд постановил взыскать в доход государства более 1,2 миллиона рублей.