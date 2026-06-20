Опасный вирус у найденного в Коми кабана не подтвердился

Ветеринары завершили проверку найденного в Зеленце кабана. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты завершили проверку дикого кабана, тушу которого обнаружили в местечке Койтыбож возле села Зеленец. Результаты лабораторных исследований показали, что животное не было заражено африканской чумой свиней.

Информация о погибшем кабане поступила в управление ветеринарии Коми 16 июня. Поскольку заболевание представляет серьезную угрозу для домашних животных, специалисты оперативно организовали отбор проб и предупредили владельцев хозяйств о необходимости соблюдать меры безопасности.

Спустя три дня ветеринарная лаборатория сообщила, что опасный диагноз не подтвердился.

Опасения были не случайны. В 2021 году республика впервые столкнулась со вспышкой африканской чумы свиней. Тогда карантин ввели сразу в нескольких муниципалитетах, а владельцам изъятого скота выплатили компенсации на сумму свыше пяти миллионов рублей.