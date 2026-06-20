Смерч в Коми уничтожил более двух тысяч гектаров леса

В Коми оценили последствия мощного смерча в тайге. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты оценили последствия смерча, который пронесся по территории Коми 28 мая. По данным спутникового мониторинга, стихия оставила после себя огромные участки поваленного леса в Сысольском и Койгородском районах.

Снимки, полученные и обработанные Территориальным фондом информации республики, позволяют увидеть масштаб разрушений. На кадрах отчетливо заметна широкая полоса уничтоженного леса, появившаяся после прохождения вихря.

Самый крупный участок ветровала находится примерно в 60 километрах к югу от Сыктывкара и в 10 километрах от поселка Первомайский. Его площадь оценивается в 2060 гектаров.

Эксперты Пермского государственного университета предварительно подсчитали, что длина полосы поваленного леса составила около 41 километра, а ширина в отдельных местах превысила полтора километра.

По мнению специалистов, речь может идти об одном из крупнейших подобных природных явлений не только в истории Коми, но и на территории европейской части России за весь период спутниковых наблюдений.

Использование космических снимков позволило оперативно определить границы разрушений в труднодоступной лесной местности, где обследование территории наземными способами заняло бы значительно больше времени.